Der 23-jährige gebürtige Bielefelder war seit 2004 bei Arminia, in der abgelaufenen Saison kam er aber nur noch fünf Mal zum Einsatz, in der Rückrunde allerdings gar nicht mehr. „Nachdem ich bislang ununterbrochen für die Arminia gespielt habe, freue ich mich nun riesig auf die neue Herausforderung hier in Würzburg. Ich werde von der ersten Sekunde alles reinwerfen, damit wir unsere Ziele erreichen“, wird Staude auf der Homepage der Kickers zitiert.

„Keanu ist willensstark, dynamisch und technisch versiert. In jungen Jahren hat er sein Können in der 2. Liga bereits mehrfach unter Beweis gestellt“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele. Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer fügt hinzu, dass „Keanu perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er kennt die Liga bestens, bringt als gerade einmal 23-Jähriger schon Einiges an Erfahrung mit und ist auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt“.