Voglsammer trifft und muss dann raus

Espelkamp/Bielefeld (WB/jen). Arminia Bielefeld hat im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung einen 5:0 (2:0)-Sieg bei Westfalenligist FC Preußen Espelkamp geholt. Allerdings verletzte sich Stürmer Andreas Voglsammer am linken Fuß. An diesem hatte sich der 28-Jährige Ende Januar beim Zweitligaspiel in Aue einen Mittelfußbruch zugezogen und war monatelang ausgefallen. Voglsammer soll am Montagmorgen von Mannschaftsarzt Dr. Andreas Elsner untersucht werden. Die Auswechslung sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, teilte der Verein kurz nach dem Abpfiff mit.

Von Westfalen-Blatt