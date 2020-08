Auf insgesamt fünf Einsätze (dreimal 2. Liga, zweimal DFB-Pokal) kommt der 26-jährige Schlussmann in seiner zweijährigen Zeit beim DSC. In der abgelaufenen Saison blieb er hinter Stefan Ortega Moreno und Oscar Linnér komplett ohne Spielzeit in Pflichtspielen.

Bei den Veilchen unterschrieb Klewin jetzt einen Vertrag bis 2023 – und hat mit Vereinsikone Martin Männel erneut eine klare Nummer eins im Tor vor sich.