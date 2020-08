Gleichzeitig verlängert der Venezolaner aber auch seinen Vertrag in Augsburg. Arminia hat schon länger ein Auge auf den 23 Jahre alten Stürmer geworfen. Cordova wird bereits heute mit der Mannschaft trainieren. Der Nationalspieler Venezuelas (8 Einsätze) kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf beiden offensiven Außenpositionen eingesetzt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sergio einen jungen und dynamischen Angreifer mit Bundesliga-Erfahrung für Arminia gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten dazu beitragen wird, dass wir unsere Ziele in der anstehenden Saison in der Bundesliga erreichen können“, wird Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC, in einer Mitteilung zitiert.

In der Vorsaison gelangen Cordova zwei Erstligatreffer für den FCA. Insgesamt brachte er es für die Fuggerstädter seit 2017 auf 62 Erstliga-Einsätze (7 Tore / 3 Vorlagen).

Arminia-Trainer Uwe Neuhaus: „Sergio ist ein variabel einsetzbarer Angreifer, der mit seiner Leidenschaft, seiner Laufintensität und seiner Robustheit überzeugt. Darüber hinaus wird er auch mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft passen.“

Cordova freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich bin sehr froh, bei Arminia zu sein und freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Ich möchte der Mannschaft und dem Klub dabei helfen, die Ziele zu erreichen und freue mich darauf, meine neuen Kollegen kennenzulernen.“