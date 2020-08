Frisch frisiert zum Torerfolg

Der Drittliga-Aufsteiger zeigte dabei keinen Respekt vor dem Bundesligisten aus Bielefeld. Bereits in der sechsten Minute ging der Sportclub in Führung. Zlatko Janjic servierte einen Freistoß butterweich auf den Kopf von Bjarne Pernot. Der Neuzugang der Verler wuchtete den Ball unhaltbar für DSC-Schlussmann Oscar Linner in die Maschen.

Sollte Arminia nach Schalke das nächste prominente Opfer der Verler werden? Wenige Tage zuvor hatte das Team von Trainer Guerino Capretti mit 5:4 auf Schalke gewonnen.

Gegen Arminia war zumindest der zweite Treffer möglich. Doch dann schlug der Favorit zurück. Und zwar in Person von Sergio Cordova. Der erst am Vortag verpflichtete Stürmer (kam auf Leihbasis für ein Jahr vom Ligakonkurrenten FC Augsburg) setzte sich nach einem Doppelpass mit Marcel Hartel im Strafraum durch und vollendete willensstark zum 1:1 (30.). Cordova ballte kurz die Faust – das Tor tat dem Neuzugang gut.

Cordova mit der Nummer 18, wie einst Wichniarek

War der 23-Jährige bei seiner Vorstellung am Montag noch in erster Linie durch seine magentafarbenen Haare aufgefallen, so machte er an der Poststraße sportlich auf sich aufmerksam. Cordova zählte zu den auffälligsten Arminen, auch wenn er sich von seinem grellen Schopf schon wieder verabschiedet hatte (siehe Foto). Auf dem Rücken des Venezolaners prangt übrigens die Nummer 18. Jene Zahl, mit der in früheren Bundesligazeiten mal ein gewisser Artur Wichniarek für den DSC auf Torejagd ging.

Neun Minuten nach dem Ausgleich legte Arminia nach. Nach einem Standard fiel der Ball Cedric Brunner vor die Füße, der zum 2:1 für den DSC traf.

Verl ließ sich nicht beeindrucken und wäre durch Patrick Schikowski beinahe zum Ausgleich gekommen (43.).

Verl auch nach der Pause gefährlich

Zur zweiten Halbzeit brachte der Gastgeber den Ex-Arminen Steffen Lang in die Partie. Verl blieb gefährlich und verlangte dem DSC, bei dem Trainer Uwe Neuhaus die komplette Elf zur Pause tauschte, eine Menge ab.

Erst scheiterte Fabian Brosowski mit einem Fernschuss am stark parierenden Nikolai Rehnen, im Nachsetzen vergab Aygün Yildirim das sichere 2:2 (66.). Zwei Minuten später klärte Brian Behrendt für den geschlagenen Rehnen einen Schuss von Matthias Haeder auf der Linie. Auf der Gegenseite hatte Christian Gebauer das 3:1 auf dem Fuß (71.).

Verl: Brinkmann - Choroba (46. Lang), Siemann (46. Mikic), Stöckner (46. Jürgensen), Ritzka (60. Schmik) - Schwermann (69. Schubert), Kurt (46. Korb), Pernot (78. Saibert) - Schikowski (46. Brosowski), Janjic (46. Haeder), Yildirim (86. Simic)

Bielefeld 1. HZ: Linner - Brunner, Pieper, Nilsson, de Medina - Seufert - Niemann, Hartel, Soukou - Cordova, Klos

Bielefeld 2. HZ: Rehnen - Kunze, Behrendt, Salger, Laursen - Prietl - Consbruch Yabo - Edmundsson (69. Müller), Schipplock, Gebauer

Tore: 1:0 Pernot (7.), 1:1 Cordova (30.), 1:2 Brunner (39.)

Zuschauer: 300