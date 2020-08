Das ist Arminia Bielefelds Kader für die Bundesligasaison

Spieler, Trainer- und Betreuerteam haben sich am Morgen in Reih und Glied auf dem Rasen der Schüco-Arena aufgestellt und den kompletten Kader für das Mannschaftsfoto des Bundesliga-Rückkehrer ins rechte Licht gerückt. Gut möglich ist allerdings, dass sich der Kader im Laufe der kommenden Wochen noch einmal ändert. Weitere Ab- sowie Zugänge beim Aufsteiger sind nicht ausgeschlossen. Die Transferperiode läuft aufgrund der Corona-Krise bis zum 5. Oktober. Auf dem Foto fehlen Prince Osei Owusu und Can Özkan, beide Spieler möchte der DSC abgeben.

