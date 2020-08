Bielefeld (WB). So kann es weitergehen für Sergio Cordova beim DSC Arminia. Kaum in Bielefeld angekommen, lässt sich der 23-Jährige auch schon als Torschütze feiern. Beim Testspiel am Dienstagabend in Verl traf Cordova zum 1:1, am Ende gewann der Erstligaaufsteiger beim Drittliganeuling mit 2:1 (2:1). Cordova zählte zu den auffälligsten Arminen.

Von Dirk Schuster