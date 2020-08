Hornig wird Talent-Trainer – Arminia sagt Testspiel ab

Als Grund für die Absage des Testkicks gab der DSC an, dass mehrere Profis für A- und U-Nationalmannschaften abgestellt werden müssten – darunter Amos Pieper (DFB U21), Joan Simun Edmundsson (Färöer), Cebio Soukou (Benin) und Joakim Nilsson (Schweden).

Der 37-jährige Hornig, der zwischen 2011 und 2017 beim DSC spielte und seit 2017 im Arminia-Nachwuchsleistungszentrum tätig ist, arbeitet als Lehrer am Helmholtz-Gymnasium, die DSC-Partnerschule und Eliteschule des Fußballs ist. In seiner neuen Funktion beim DSC wird sich der Ex-Profi um Jungprofis und die hochtalentierten Nachwuchsspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum kümmern. Im Fokus steht dabei die optimale Zusammenführung der Bereiche Schule, Profisport, Nachwuchsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Manuel einen ehemaligen DSC-Spieler für diese Funktion gewinnen konnten. Er ist seit langer Zeit bei uns im Verein und hat die Arminia-DNA verinnerlicht. Wir wollen uns in dem Bereich der Talent-Betreuung weiter professionalisieren und somit unsere jungen Spieler auf ihrem Weg zum Fußballprofi bestmöglich fördern. Manuel kennt diesen Weg der Entwicklung als Ex-Profi, Lehrer und NLZ-Trainer aus allen Perspektiven und wird unseren talentierten Jungs als wichtiger Begleiter und Unterstützer zur Seite stehen“, so Samir Arabi, Arminias Sport-Geschäftsführer: „Ein großes Dankeschön geht von uns auch an die Verantwortlichen des Helmholtz-Gymnasiums für die sehr gute Zusammenarbeit seit vielen Jahren. Das partnerschaftliche Miteinander wollen wir auch mit dieser Maßnahme weiter optimieren.“

Finn Holsing, Leiter des DSC-Nachwuchsleistungszentrum: „Manuel hat durch seine Arbeit bei uns im NLZ bereits viele Facetten kennengelernt. Durch seine Kombination als Lehrer und Talent-Trainer wird er dabei helfen, für eine noch engere Verzahnung zwischen Profis und Nachwuchs zu sorgen.“ Manuel Hornig: „Ich freue mich sehr über das vom Verein entgegengebrachte Vertrauen. Es wird immer wichtiger, die Talente und jungen Spieler sportlich, schulisch und im zwischenmenschlichen Bereich zu unterstützen. Als ehemaliger Profi-Fußballer und jetziger Lehrer möchte ich meine Erfahrungen einbringen und blicke der neuen Aufgabe mit viel Freude und Einsatz entgegen.“