Kritik an Arminia und Kühnert

Bielefeld (WB). Hat sich Arminia Bielefeld von der SPD im Kommunalwahlkampf benutzen lassen? Diese Frage stellt sich seit Kevin Kühnerts Besuch am vorigen Freitag in Bielefeld. Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos) hatte in der DSC-Geschäftsstelle einen Mitgliedsantrag unterzeichnet und sich im Stadion filmen und fotografieren lassen. Anschließend unterstützte Kühnert in der Innenstadt, bekleidet mit einem Arminia-T-Shirt, den Bielefelder SPD-Oberbürgermeister Pit Clausen im Kommunalwahlkampf.

Von Andreas Schnadwinkel