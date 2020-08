Wo? In Tirol. Klar, dass die heimische Tourismusbehörde ihn in Scheffau am Wilden Kaiser gleich mal für ein Image-Video gebucht hat. Auch dem WESTFALEN-BLATT gab der 26 Jahre alte Flügelspieler (Vertrag bis 2023), der vom SCR Altach aus der ersten österreichischen Liga zu den Ostwestfalen kam, ein Interview.