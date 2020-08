Nachdem Joan Simun Edmundsson eine gute Chance nicht nutzen konnte (14.), war der VfB in der 20. Minute durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung gegangen. Der Schiedsrichter hatte eine Attacke gegen Daniel Didavi geahndet, der nach einem Fehlpass in Ballbesitz gekommen war. Torschütze: Nico Gonzalez.

In der Folge machte der VfB den besseren Eindruck.

Joakim Nilsson ging in der 40. Minute mit Muskelproblemen vom Platz. Brian Behrendt kam.

Kurz darauf brachte Christian Gebauer eine gute Hereingabe von links nicht im Stuttgarter Tor unter.

Arminia Bielefelds Christian Gebauer (links) gegen VfB Stuttgarts Orel Mangala. Foto: Thomas F. Starke

Didavi erzielte in der 45. Minute das Halbzeitergebnis von 2:0 mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in die rechte obere Ecke. Abseits wurde zwar reklamiert, aber der Treffer war wohl regulär.

Viele Wechsel, viel Regen

Nach der Pause wechselte der VfB unter anderem den früheren Paderborner Philipp Klement ein.

Im Regen gab es Chancen auf beiden Seiten. In der 80. Minute verhinderte der eingewechselte Oscar Linnér gegen Sasa Kalajdzic aus kurzer Distanz einen weiteren Stuttgarter Treffer. Dem Team von Trainer Uwe Neuhaus gelang an diesem Samstagnachmittag kein Tor: Auch Cebio Soukou scheiterte kurz vor Schluss.

Beim VfB hatte Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf nach zweimonatiger Verletzungspause früher als erwartet sein Comeback gegeben. Der 25-Jährige war Ende Juni an der Schulter operiert worden.

Trotz der Rückkehr wird Kempf künftig nicht mehr als Kapitän fungieren. Dieses Amt bekleidet ab sofort Routinier Gonzalo Castro, wie VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Partie sagte.

Neuhaus „nicht unzufrieden“

Neuhaus zeigte sich nach Spielschluss „überhaupt nicht unzufrieden“. In der ersten Halbzeit sei man „kompakt“ gewesen, habe aber wenig Druck auf die Stuttgarter Dreierkette ausüben können.

Für Fehler wie vor dem 0:1 werde man in der Bundesliga voraussichtlich öfter bestraft werden als in der Zweiten Liga. Seine Mannschaft habe den Kopf aber nicht hängen lassen und immerhin auch „drei, vier gute Chancen“ gehabt.

Tore: 1:0 Gonzalez (20.), 2:0 Didavi (45.).

DSC: Ortega Moreno (46. Linnér) - Brunner (46. de Medina), Pieper, Nilsson (40. Behrendt), Laursen (63. Lucoqui) - Kunze (63. Prietl) - Seufert (63. Hartel), Edmundsson (46. Consbruch) - Yabo (63. Klos), Gebauer (63. Cordova), Niemann (63. Soukou).

VfB: Kobel (46. Bredlow) - Anton, Castro (69. Cissé), Didavi (46. Klement), Wamangituka (69. Mack), Stenzel (69. Aidonis), Gonzalez (60. Coulibaly), Mangala (69. Al Ghaddioui), Sosa (46. Kempf), Klimowicz (60. Kalajdzic), Kaminski (46. Churlinov).

Schiedsrichter : Daniel Pfister.