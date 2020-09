Stephan Salger war neben Kapitän Fabian Klos der dienstälteste Armine und bestritt insgesamt 222 Pflichtspiele für den Verein. Zu seinen größten Erfolgen im DSC-Dress zählen die Drittliga-Meisterschaft in der Saison 2014/15, der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale in derselben Saison sowie der Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2020. Der Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison auf 17 Einsätze für das Arminia-Zweitliga-Team.

„Stephan war in seinen acht Jahren bei Arminia stets ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und hat sich immer verlässlich und loyal in ihren Dienst gestellt. Wir möchten uns bei Stephan für seinen jahrelangen Einsatz im DSC-Trikot bedanken und wünschen ihm für seine Zeit in München nur das Beste“, so Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC. Über die Ablösemodalitäten (Salgers Vertrag lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2021) wurde Stillschweigen vereinbart.