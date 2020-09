Arminias Geschäftsführer Markus Rejek hatte vergangene Woche erklärt, der Verein habe „der Stadt Bielefeld, dem Gesundheitsamt und dem Ordnungsamt ein Konzept vorgestellt, wie wir das Stadion mit Zuschauern bespielen können“. Ingo Nürnberger, Leiter des Corona-Krisenstabs der Stadt Bielefeld, sagte am Dienstag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT: „Das Konzept ist gut. Das Problem ist nur: Ich darf trotzdem nicht erlauben, dass mehr als 300 Zuschauer ins Stadion kommen.“ Das liege daran, dass die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW diese Zahl immer noch als Obergrenze für Sportveranstaltungen vorsehe. „So steht es in Paragraf 9“, so Nürnberger. Er habe da keine rechtlichen Spielräume. Die aktuelle Verordnung gelte bis zum 15. September. Bei Veranstaltungen/Versammlungen sind dagegen inzwischen mehr als 1000 Teilnehmer möglich, sofern das NRW-Gesundheitsministerium zustimmt. „Es gibt einige Unstimmigkeiten in der Verordnung“, sagt Nürnberger.