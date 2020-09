„Das ist für mich nicht zu akzeptieren. Es kann doch nicht ein Verein mit Zuschauern spielen, und die anderen gucken in die Röhre. Am Standort Bielefeld müsste die Ampel eigentlich auf grün stehen“, sagte Neuhaus am Mittwoch nach dem DSC-Testspielsieg gegen Drittligist MSV Duisburg (3:2).

Hintergrund ist, dass zum Beispiel Leipzig vor mehr als 8000 Fans in die Liga starten könnte, während Arminia – Stand jetzt – nicht mehr als 300 Zuschauer in die Schüco-Arena lassen dürfte .