Bielefeld (WB). Arminia Bielefelds Finanz-Geschäftsführer Markus Rejek plant aufgrund der Corona-Pandemie in Bezug auf Zuschauereinnahmen für die in Kürze beginnende Saison in der Fußball-Bundesliga den „worst case – sprich eine ganze Saison ohne Fans“, wie der 52-Jährige erklärt.

Von Dirk Schuster