Zunächst vermeldete das niederländische Fußballmagain „Voetbal International“ die anstehende Leihe. Der Wechsel des Japaners im Sommer 2019 vom FC Groningen zum PSV Eindhoven sorgte vor einem Jahr für Furore. Sieben Millionen Euro ließ sich PSV die Dienste des heute 22-Jährigen kosten. In Eindhoven kam der Offensivspieler aber nicht so erfolgreich in die Spur wie erhofft – in 21 Spielen erzielte Doan drei Tore.

Nun soll der japanische Nationalspieler (18 Partien, drei Tore) Arminias rechte Außenbahn beleben. Die Leihe von Doan zum DSC soll ein Jahr laufen. PSV hofft in dieser Zeit auf eine weitere Entwicklung des talentierten Spielers und seiner beachtlichen Offensiv-Investition.

Noch heute weist der Japaner laut des Portals transfermarkt.de einen Marktwert von 6,3 Millionen Euro auf. Zum Vergleich: Mit jeweils 2,5 Millionen Euro Marktwert sind Marcel Hartel, Amos Pieper und Andreas Voglsammer laut transfermarkt.de bislang die „wertvollsten“ Spieler im DSC-Kader.