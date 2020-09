Am Sonntag trifft Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld in einem Testspiel (14.30 Uhr, Hitachi-Stadion) auf den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Obwohl Auswärtsfans keine Karten für das Spiel kaufen durften, sind anscheinend zahlreiche DSC-Fans in die Stadt gereist. Dort kam es dann am Abend zur Randale, wie das Internetportal „Dagblad Noorden“ berichtet. Die Stadt Groningen habe eine Dringlichkeitsanordung erlassen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern, heißt es in dem Bericht. Diese Notverordnung ermöglicht dem Bürgermeister Maßnahmen, um die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten, heißt es beim Portal „De Stentor”.

Auf mehreren Videos im Internet ist zu sehen, wie Menschen aufeinander losgehen. Mehrere Gegenstände wie Stühle und Tische fliegen durch die Luft, Menschen prügeln aufeinander ein. Ein am Boden liegender Mann wird mit Tritten traktiert.

Laut Augenzeugen sollen „Bielefeld, Bielefeld“-Rufe zu hören gewesen sein. „Es ist so schnell gegangen. In 15 bis 20 Sekunden verwandelte sich die Straße in ein Kriegsgebiet“, sagte der Mitarbeiter eines Cafes direkt am Ort des Geschehens zu „Dagblad Noorden“.

Heimfans, die Dauerkarten- oder Clubkartenbesitzer beim FC Groningen sind, konnten für das Testspiel am Sonntag Tickets kaufen. Auswärtsfans, unabhängig von den Ereignissen am Samstagabend, waren grundsätzlich nicht für das Spiel zugelassen.