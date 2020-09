Löwen (dpa/WB). So gewaltig die Hürde, so groß die Chance. „Der Stellenwert ist sehr hoch“, sagt Trainer Stefan Kuntz mit Blick auf den Qualifikations-Hit der deutschen U21-Fußballer gegen Belgien am Dienstag (16 Uhr/ProSieben Maxx) in Löwen. „Wir werden alles reinhauen“, kündigt Stürmer Florian Krüger an.

Von Westfalen-Blatt