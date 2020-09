Eigentlich stünde auch dem Gegner ein gewisser Anteil an den Zuschauereinnahmen zu. Doch zur Freude von RWE-Vorstand Marcus Uhlig habe Arminia „ohne zu Zögern auf unbürokratischem Wege auf den Anteil an den Ticketeinnahmen verzichtet und so ein deutliches Zeichen der Solidarität mit dem unterklassigen Verein gesetzt”. Zugleich hätten auch Verbände und DFB-Sponsoren auf Teile ihrer eigentlich zur Verfügung stehenden Ticket-Kontingente verzichtet. Uhlig: „So war es möglich, Platz für unsere Anhänger zu bekommen. Hier haben alle Beteiligten im Sinne der echten Fans ein tolles Zeichen gesetzt.”

Die Einnahme, die RWE so generieren kann, beziffert Uhlig auf 10.000 bis 20.000 Euro. Im Normalfall wäre das Stadion mit gut 20.000 Anhängern ausverkauft gewesen, was allein für RWE eine Einnahme von rund 250.000 Euro bedeutet hätte.

Die rund 100 Karten werden nun verlost.