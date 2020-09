Au Backe, Arminia ist schon raus!

DSC-Trainer Uwe Neuhaus vertraute im Wesentlichen jenen Spielern, mit denen er in der Vorsaison den Aufstieg in die 1. Liga geschafft hat. In Offensivakteur Ritsu Doan (PSV Eindhoven) und Linksverteidiger Jacob Laursen (Odense BK) standen nur zwei der insgesamt sieben Sommerzugänge in der Anfangsformation. „Es könnte uns guttun, eine eingespielte Mannschaft aufs Feld zu schicken“, begründete Neuhaus vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon die Maßnahme.

Zudem schenkte der 60-Jährige, der in seiner langen Laufbahn als Spieler und als Trainer für Essen im Einsatz war, seinem Youngster Jomaine Consbruch das Vertrauen. Der 18-Jährige habe gezeigt, „dass er bereit ist, den Kampf aufzunehmen. Er hatte schon letztes Jahr eine gute Vorbereitung. Aber dieses Jahr ist er noch wesentlich stabiler.“

Consbruch vermochte dem Spiel der Gäste im mit 300 Zuschauern spärlich gefüllten Stadion an der Hafenstraße aber nicht seinen Stempel aufzudrücken – was genau so auch für alle anderen Arminen galt. Bielefeld wirkte gehemmt.

Der Erstliganeuling hatte anfangs zwar ein optisches Übergewicht, die besseren Chancen verzeichnete von Beginn an aber der Viertligist. Dennis Grote probierte es nach einem missglückten Klärungsversuch von Jacob Laursen aus der Distanz (3. Minute). DSC-Keeper Stefan Ortega Moreno lenkte den Ball zur Ecke, in deren Folge Marco Kehl-Gomez aus kurzer Distanz freistehend zum Kopfball kam (4.).

Arminia hätte kurz darauf gern einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Doch die Attacke von Sandro Plechaty an Fabian Klos blieb ungeahndet (7.).

Während die Arminen im ersten Durchgang keine einzige Torchance verzeichneten, schlug der Gastgeber eiskalt zu. Nach einem bösen Stellungsfehler von Laursen brach Plechaty auf der rechten Essener Angriffsseite durch und bediente Simon Engelmann. Der Viertliga-Knipser, der im Sommer vom SV Rödinghausen an die Hafenstraße kam, vollstreckte in echter Torjägermanier (33. Minute).

Die Bielefelder schafften es nicht, anschließend den Schalter umzulegen. Tempoverschärfung? Fehlanzeige!

Der Außenseiter verdiente sich unter den Augen prominenter Gäste wie Arminias Ex-Coach Norbert Meier (61) und „König“ Otto Rehhagel (82) die Pausenführung redlich.

Rehhagel wurde in Essen geboren, später schnürte er für RWE die Fußballstiefel. Von 1978 bis 1979 trainierte Rehhagel Arminia Bielefeld. Unvergessen ist sein Satz nach dem 4:0-Sieg mit dem DSC beim FC Bayern: „Das waren Fußballgrüße aus Bielefeld.“

Von vier Treffern und Fußballgrüßen aus Bielefeld waren die Arminen am Montagabend in Essen weit entfernt. Immerhin legten sie nach dem Wiederbeginn an Tempo zu. Der unglückliche Laursen blieb in der Kabine, ebenso der junge Consbruch. Für sie kamen Anderson Lucoqui und Sergio Cordova in die Partie. Der DSC hatte nun endlich Chancen. Erst verfehlte Klos per Kopf das Ziel (49.), dann traf Doan nur den Außenpfosten (51.).

Auch Mittelfeldakteur Marcel Hartel scheiterte mit einem fein getreten Freistoß am Aluminium (68.). Da wäre Daniel Davari, der Ex-Armine im RWE-Kasten, chancenlos gewesen. Cebio Soukou vergab kurz vor dem Ende ebenfalls eine Riesenchance.

Es blieb beim knappen Sieg für die Essener, die anstelle der Arminen für den Zweitrundeneinzug eine Prämie von geschätzt rund 270.000 Euro einstreichen.

Essen: Davari - Heber, Hahn, Herzenbruch (90.+4 Platzek) - Plechaty, Grund (65. Neuwirt), Kehl-Gomez, Backszat (66. Hildebrandt), Grote (66. Conde) - Futkeu (72. Endres), Engelmann

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen (46. Lucoqui) - Prietl Consbruch (46. Cordova), Hartel - Soukou, Klos, Doan (78. Niemann)

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Engelmann (33.)

Gelbe Karten: Grote, Backszat, Kehl-Gomez, Conde / Prietl