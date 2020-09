„Ich schäme mich“

Bielefeld/Essen (WB). Arminia Bielefeld hat es erwischt. Der Fußball-Bundesligaabsteiger hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals bis auf die Knochen blamiert. 0:1 (0:1) unterlag der DSC am Montagabend beim Viertligisten Rot-Weiss Essen. Den Treffer für RWE erzielte Stürmer Simon Engelmann in der 33. Minute. Vorausgegangen war ein kapitaler Stellungsfehler von DSC-Neuzugang Jacob Laursen. Das Weiterkommen hätte den Ostwestfalen eine Prämie von geschätzt 270.000 Euro eingebracht. Die streicht stattdessen nun RWE ein.

Von Dirk Schuster