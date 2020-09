Nach dem 0:1 in Essen hatte der Coach selbst Zweifel geäußert, ob die Pokal-Schmach womöglich auch Auswirkungen auf den Ligastart bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) haben könnte : „Die Mannschaft weiß, dass sie ein anderes Gesicht zeigen muss. Ob sie das auch vom Kopf her kann mit diesem Spiel im Nacken, wird man dann sehen.“ Am Donnerstag zeigte sich der Trainer vor seinem ersten Bundesligaspiel als Coach überzeugt, dass das Thema kein Thema mehr sei: „Ich habe keine Zweifel. Das Pokalspiel ist abgehakt.“

Die Mannschaft werde sich bei der Bundesliga-Rückkehr nach mehr als elf Jahren im Gegensatz zum Pokalspiel verändern kündigte Neuhaus an: „Aber ich werde jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Das hängt nicht alles von einem Spiel ab.“

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zeigte sich ebenfalls überzeugt, dass der DSC mit Selbstvertrauen beim Erstligacomeback antreten wird: „Wir müssen nicht in gebückter Haltung antreten, nur weil wir mal ein Spiel verloren haben. Die Vorfreude ist da, alles andere wäre schlimm.“

Arabi dürfte ganz besonders auf einen positives Ausgang des Spieltags hoffen. Am Abend nach dem Spiel ist der Sportchef als Gast im Aktuellen Sportstudio im ZDF (23.30 bis 0.55 Uhr). Moderatorin wird Dunja Hayali sein. Am Ende der Sendung darf Arminias Manager dann auch an der legendären Torwand antreten. Arabis Kommentar dazu: „Ziel ist es, sechs Mal die Wand zu treffen.“