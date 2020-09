Ein gutes Omen?

Können Sie sich noch an Patrick Owomoyela, Markus Schuler, Rüdiger Kauf oder Marco Küntzel erinnern? Es waren vier von elf Spielern in der Startformation, die vor etwas mehr als 16 Jahren am ersten Bundesligatag der Saison 2004/05 für Arminia auf dem Platz standen. Der DSC trat als Aufsteiger gegen Borussia Mönchengladbach an und erkämpfte sich ein 0:0 zum Saisonauftakt. 33 Spieltage später beendeten die Arminen die Saison mit 40 Punkten als Tabellen-13. – Klassenerhalt.

Von Sebastian Bauer