Ursprünglich hatte der DSC Arminia die Tickets nach dem Motto „first come, first served“ („Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“) vergeben wollen. Doch bei der Öffnung des Anmeldeportals am Sonntagabend brach der Server zusammen, was zu einem Umdenken führte. Zudem hatten sich etliche Anhänger kritisch über diesen Vergabemodus geäußert.

„Liebe Arminen, zunächst einmal möchten wir uns recht herzlich entschuldigen für das Dilemma. Wir hatten mit einem Ansturm gerechnet, aber nicht mit einem solchen. Deswegen ist unser Server in die Knie gegangen und stellt uns momentan vor arge Probleme. Wir haben das Formular jetzt wieder von der Homepage genommen“, teilte der Klub daraufhin auf seiner Homepage mit.

Arminia wird die Karten nun verlosen. Auf der DSC-Homepage heißt es weiter: „Wir werden schnellstmöglich ein neues Formular bauen.“ Der Zeitpunkt der Registrierung spiele demnach keine Rolle mehr.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen stehen insgesamt nur 20 Prozent der Stadionkapazität (26.515 Plätze) für Zuschauer zur Verfügung. Das bedeutet, dass der DSC rund 5300 Leute ins Stadion lassen kann. Um für den Fall einer Corona-Infektion genau rückverfolgen zu können, wer im Stadion wo gesessen hat, dürfen ausschließlich Dauerkarten-Besitzer zu den Spielen. Deren Daten sind beim Klub registriert. Rund 9700 solcher Saisonabos hat der DSC für die laufende Serie verkauft.

Einen Sonderfall bilden die angeblich bis zu 1800 Sponsoren und Ehrengäste, für die der Klub Eintrittskarten bereithält. Sollten alle diese 1800 Karten auch beansprucht werden, blieben lediglich noch circa 3500 Tickets für Fans übrig.

Arminia verspricht: „Wir tun alles dafür, aus den Fehlern zu lernen.“