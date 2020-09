Arminia und der Karten-Ärger – Hacker-Angriff?

Auch am Montagabend (um 18 Uhr begann die Registrierungsphase) taten Anhänger ihren Ärger in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter kund. „Seit einer Stunde versuche ich mich anzumelden, und immer die gleichen Fehlermeldungen. Heute nix besser als gestern“, schrieb da einer. Und ein weiterer Dauerkarteninhaber meinte: „Ihr wollt 1. Liga und stellt euch an wie eine A-Jugend-Mannschaft, die zu Hause eine kleine, eigene Homepage zusammengestrickt hat.“ Natürlich gab es auch Fans, die bestätigten, dass ihre Registrierung geklappt habe. Häufig allerdings erst nach mehrmaligen Versuchen.

Der DSC kann für das Heimspiel gegen Köln etwa 5400 Karten an Dauerkarteninhaber vergeben. Das sind 20 Prozent der Kapazität. 74 Prozent der Tickets gehen laut Verein an die Dauerkarteninhaber (knapp 4000), 14 Prozent gehen an die Sponsoren und Partner des Vereins (etwa 800), etwa 12 Prozent (knapp 700 Karten) gehen an „Sonstige“, Sehbehinderte, Rollifahrer, Arminis, Angehörige etc.

Der kaufmännische Geschäftsführer Markus Rejek hatte sich am Montagabend mit eibner Videobotschaft an die Fans gewandt und erklärt: „Unsere Seite ist zusammengebrochen, der Server ist abgeschmiert. Wir haben mit 10.000, 20.000, 30.000 Zugriffen gerechnet, es waren aber weit mehr als 100.000. Wir hatten Störangriffe, ob gezielt oder nicht.“ DSC-Präsident Hans-Jürgen Laufer erklärte am Dienstagmittag gegenüber dem SID, es habe einen Hacker-Angriff aus Russland und China gegeben. „Es gibt immer Scharlatane, die sich im Netz bewegen. Die haben sich eingeklinkt in der Hoffnung, bei uns was abfischen zu können. Das ist passiert – aus Russland und China. Das ließ sich aus den Daten eindeutig ersehen”, sagte Laufer.

Anders als in der Vorwoche kommuniziert, änderte der Verein das Verfahren. Zunächst sollten am Sonntagabend die Schnellsten die größte Chance haben. Das wurde von Teilen der Fans schon im Vorfeld kritisiert. Nach dem Server-Zusammenbruch hatte auch der Klub ein Einsehen. „Natürlich auch wegen der technischen Probleme“, so Rejek. Nun gilt die Frist bis Dienstag (22.9.) um 11 Uhr und es wird unter allen, die sich registriert haben, gelost. „Wir werden dann natürlich rechtzeitig informieren“, sagte der 52-Jährige und warb um Verständnis. Man habe nur wenig Zeit gehabt. Generell sei man „eine relativ kleine Truppe, wir machen es mit sehr viel Herzblut“.