Neuhaus glaubt an „mächtig Stimmung“

Bielefeld (WB). Mit der Unterstützung von Corona-bedingt „nur“ 5460 Zuschauern will Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln den ersten Bundesligasieg auf der Alm seit dem 22. November 2008 feiern. Damals bezwangen die Ostwestfalen Bayer Leverkusen mit 2:1. Weil der DSC das Gewinnen anschließend so gut wie einstellte, führte sein Weg unweigerlich in die 2. Liga.

Von Dirk Schuster