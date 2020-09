Jahrestag auf der Alm

Bielefeld (WB). Fußball-Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld hat noch mehr Grund zum Feiern: Nach dem 1:0 am Samstag über den 1. FC Köln ist der DSC im eigenen Stadion seit nunmehr einem Jahr ungeschlagen. Die letzte Niederlage in der Schüco-Arena setzte es am 27. September 2019. Damals unterlagen die Ostwestfalen im Zweitligatopspiel dem VfB Stuttgart durch ein spätes Tor von Hamadi Al Ghaddioui mit 0:1. Seitdem holte Bielefeld auf der Alm acht Siege und fünf Remis. Nächster Gegner in der eigenen Arena ist am 17. Oktober der FC Bayern.

Von Dirk Schuster