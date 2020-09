„Chipbälle hinter die gegnerische Abwehrkette sind ein probates Mittel“, sagte DSC-Trainer Uwe Neuhaus. Dass bei Arminia dafür der Torwart zuständig ist, „hängt mit seinem Stellungsspiel und seinem feinen Fuß zusammen“. Schon in der Aufstiegssaison hatte Ortega Moreno mehrere Treffer auf diese und ähnliche Weise eingeleitet. Neuhaus lobte aber auch den Torschützen. Edmundsson habe „einen schönen Bogenlauf gemacht, er hatte das passende Timing“.

Kölns Coach Markus Gisdol kritisierte indes, sein Team habe „die Situation zu spät erkannt“. FC-Verteidiger Rafael Czichos stellte ernüchtert fest: „Ein Ball reicht, um uns auszuhebeln.“

Dass Arminia im Prinzip aus keiner Chance ein Tor erzielte und zudem noch das siegbringende, ist Neuhaus bewusst. „Wir können sicher deutlich besser spielen. Wir sind zurzeit hin- und hergerissen, die Sicherheit, Disziplin und Ordnung nicht zu verlieren. Und meiden dann das eine oder andere Risiko, was absolut okay ist.“

Auch Sportchef Samir Arabi hält Arminias Herangehensweise an die Bundesliga für sinnvoll. „Es geht erstmal darum, wie stabil wir sind und dann zu schauen, wann wir was probieren. Es wäre ja vermessen als Aufsteiger, dass wir mit 80 Kontakten spielen, bevor der Ball in die Schnittstelle kommt.“ Warum auch, wenn am Ende ein Kontakt entscheidet.