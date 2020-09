Mit Edmundsson gegen Lettland

Bielefeld (WB). Am Samstag erzielte Joan Simun Edmundsson das Siegtor für Arminia Bielefeld im Fußball-Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Köln. Am Montag folgte dann die Nachricht von der Berufung des 29-Jährigen ins Nationalteam der Färöer Inseln, die der Verband via Twitter bekanntgab. Am 10. Oktober trifft Edmundsson mit seinem Heimatland in der Nations League daheim auf Lettland. Drei Tage später folgt das Heimspiel gegen Andorra. Die Färöer Inseln sind in ihrer Gruppe, zu der auch noch Malta zählt, nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten Tabellenführer. Die vorherige Reise zum Nationalteam hatte Edmundsson verletzungsbedingt verpasst.

Von Westfalen-Blatt