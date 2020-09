Doan gefiel beim jüngsten 1:0-Erfolg über Köln sowohl als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff als auch als derjenige, der sich gegen die gestandenen Erstligaprofis auch mal in ein Eins-Gegen-Eins wagt. Robust, spielfreudig und stets anspielbereit präsentierte sich der kleine Japaner. Als der 22-jährige Leihspieler vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgewechselt wurde, gab es teils stehende Ovationen.

Van der Hoorn (Vertrag bis 2023) bringt andere Qualitäten in Arminias Spiel ein. Der Niederländer stärkt die Abwehrkräfte der Ostwestfalen. In einer Szene unterlief ihm gegen Köln ein haarsträubender Fehlpass, ansonsten war er aber ein Muster an Zuverlässigkeit.

Samir Arabi, Arminias Sport-Geschäftsführer, hebt nur selten einzelne Spieler hervor. Nach der Partie gegen Köln aber machte er eine Ausnahme. Arabi erklärte van der Hoorn zu „einem unserer Besten – sowohl in Frankfurt als auch diesmal gegen Köln“.

Der 27-Jährige, der mit Swansea City bereits Premier-League-Erfahrung sammelte, verdrängte Joakim Nilsson aus dem Team. Der Schwede ist nur noch Ersatz, den zweiten Innenverteidigerposten besetzt Amos Pieper. Pieper und Mike Adrianus Wilhelmus van der Hoorn, wie der Mann aus Almere mit vollständigem Namen heißt, bildeten gegen Köln ein unüberwindbares Gespann.

Lob vom Sport-Geschäftsführer

„Mike antizipiert sehr viel, er erkennt die Situationen und kommt so eher an den Ball als sein Gegenspieler“, lobte Arabi. Van der Hoorn gibt den jungen Abwehrkollegen halt. Pieper ist erst 22, Linksverteidiger Anderson Lucoqui mit 23 kaum älter. Arabi imponiert, wie gut van der Hoorn schon bei Arminia integriert ist: „Er führt die anderen, obwohl er sie erst seit Kurzem kennt.“

Die Abgeklärtheit des Niederländers hilft der Erstliga-unerfahrenen Arminia enorm. „Vor drei Jahren sind in der Premier League permanent Leute auf ihn angerannt“, sagte Arabi. 32 Mal kam van der Hoorn in der englischen Eliteliga für Swansea zum Einsatz. Den 1,90-Meter-Hünen macht so schnell nichts nervös. Das färbt offenbar auf die anderen ab. Gegen Köln ließ Arminia kaum eine glasklare Chance für den FC zu.

Arabi meinte: „Der Sieg sollte der Mannschaft Selbstvertrauen geben. Sie sollte nicht nachlassen, weiter hart arbeiten und dann mit einem guten Gefühl am Samstag nach Bremen fahren.“

„Vier Punkte aus den ersten zwei Spielen – darauf lässt sich aufbauen“, urteilte DSC-Kapitän Fabian Klos vor der Reise ins Weserstadion. Und Joan Simun Edmundsson, Siegtorschütze gegen den 1. FC Köln, meinte vor der Partie beim SV Werder: „Wir haben eine Basis für die Zukunft gelegt. Mit unserer Energie und Leidenschaft habe wir gegen jeden Gegner eine Chance.“