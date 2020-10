Kaiserslautern (WB/dpa). Jeff Saibene ist neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Der 52 Jahre alte Luxemburger wird bereits im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Montag erstmals an der Seitenlinie stehen, teilte der Tabellenletzte der 3. Fußball-Liga am Freitag mit.

Von Westfalen-Blatt