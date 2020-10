Bremens Sorgen vor dem Bielefeld-Spiel

Bremen (dpa). Der Schmetterling im Pressekonferenz-Raum verwirrte Florian Kohfeldt. Sehr interessiert verfolgte der Trainer von Werder Bremen am Donnerstag längere Zeit die Flugkurve des kleinen Eindringlings. Dann war er verschwunden. Den Verlust des Insekts konnte Kohfeldt problemlos verkraften. Deutlich schwerer wiegen beim Werder-Coach die fehlenden Zuschauer am Samstag gegen Arminia Bielefeld und der drohende Abgang von Vize-Kapitän Davy Klaassen. Der Niederländer steht vor einer Rückkehr in die Heimat zu Topclub Ajax Amsterdam.

Von Westfalen-Blatt