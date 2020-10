„Die Ungeduld wächst“

Bielefeld (WB). Nach nur zwei Spieltagen sind in den ersten drei deutschen Fußball-Profiligen bereits vier Trainer entlassen worden: zwei in der 1. Liga (David Wagner/FC Schalke 04 und Achim Beierlorzer/Mainz 05), einer in der 2. Liga (Michael Schiele/Würzburger Kickers) und einer in der 3. Liga (Boris Schommers, 1. FC Kaiserslautern), für den Arminia Bielefelds früherer Coach Jeff Saibene übernommen hat .

Von Dirk Schuster