Maier kommt zum DSC, Owusu geht zum SCP

U-21-Nationalspieler Maier, der derzeit erneut am Knie verletzt ist, hatte zuletzt seinen Wechselwunsch geäußert, da er nur wenig Einsatzzeit bekommen hatte. 66 Pflichtspiele hat Maier für Hertha bisher absolviert (kein Tor). Ursprünglich wollte Arminia Sebastian Vasiliadis vom Zweitligisten SC Paderborn verpflichten, doch bei der Ablösesumme konnten sich die Vereine nicht einigen. Adrian Fein wird dagegen von den Bayern an die PSV Eindhoven ausgeliehen.

DSC-Stürmer Prince Osei Owusu hat im SCP einen neuen Klub gefunden. Der Angreifer (Vertrag bei Arminia bis 30. Juni 2021) hatte schon früh das Signal von Trainer Uwe Neuhaus bekommen, keine große Chance auf Einsätze bei Arminia zu haben. Mehrere Angebote, auch von Erstligisten aus dem Ausland, schlug Owusu aus. Jetzt geht es für den 23-Jährigen in die hiesige 2. Liga zum Nachbarn Paderborn. „Fakt ist, dass Prince Owusu uns verlassen wird“, bestätigte DSC-Sportgeschäftsführer Samir Arabi bei Sky und kündigte an, dass zusätzlich sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite noch etwas passieren werde. Durchaus möglich also, dass Arne Maier nicht der einzige neue Spieler bleibt, den Arminia am letzten Transfertag verpflichtet.

Als mögliche Abgänge kommen Can Özkan und Brian Behrendt in Frage.