Am neunten Spieltag reisen die Bielefelder zu RB Leipzig. Anstoß ist am Samstag, 28. November, um 15.30 Uhr. Der gleiche Wochentag, die selbe Uhrzeit ist für die Arminen auch an den beiden folgenden Spieltagen gesetzt: am 5. Dezember zuhause gegen Mainz 05 und am 12. Dezember beim SC Freiburg. In der Englischen Woche Mitte Dezember empfängt der DSC am Mittwoch, 16. Dezember, den FC Augsburg (20.30).

Für den letzten Spieltag des Jahres 2020 (18. bis 21. Dezember) fehlen die Ansetzungen noch. Hintergrund ist laut der DFL, dass aktuell noch nicht alle Teilnehmer der zweiten Runde des DFB-Pokals feststehen, die im Anschluss an den 13. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga unter der Woche (22./23. Dezember) ausgetragen wird.