Die Partie fand in Hering statt, es war praktisch ein Bruderduell. Die Färöer sind autonom, gehören aber zur dänischen Krone. In der Nations League geht es für die Färöer am Samstag weiter. Gegner im Heimspiel in Tórshavn (18 Uhr) ist Lettland, das am Mittwoch in einem Test in Montenegro 1:1 spielte. Drei Tage später (13. Oktober) folgt für Edmundsson und Co. das Duell mit Andorra (20.45 Uhr, beide Spiele live bei Dazn).

DSC-Angreifer Sebastian Müller (19) absolvierte mit der U20 ein Test-Länderspiel in Lörrach gegen die Schweiz. Das DFB-Team siegte 3:1 (2:1), Müller wurde in der 61. Minute eingewechselt und hatte in der Schlussphase eine gute Chance, die er aber vergab (86.). Die Tore für die deutsche U20 erzielten Antonis Aidonis (31. Minute), Lazar Samardzic (39.) und Malik Talabidi (70.).