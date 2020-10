Maier macht mit – ohne Fans gegen Bayern?

Ein Einsatz im Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr, Schüco-Arena) gegen Bayern München ist aber unrealistisch. Gleiches gilt für Angreifer Andreas Voglsammer, der am Dienstag auf dem Trainingsgelände sein individuelles Programm absolvierte. Der 28-Jährige fällt mit einem Haarriss im Fuß noch einige Wochen aus. Ob er in 2020 noch zum Einsatz kommt, ist offen.

Ebenso offen ist, ob das Spiel gegen München vor Zuschauern stattfindet. Die Neuinfektionsrate in den letzten sieben Tagen ist (Stand Dienstag, 10 Uhr) auf 30,2 gestiegen, am Vortag lag diese bei 24,8. Bei einem Wert ab 35 würde das Spiel gegen die Bayern vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen.