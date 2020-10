In der Nacht zu Mittwoch unterlagen die Venezolaner zuhause 0:1 gegen Paraguay. Cordova spielte 87 Minuten. Am ersten Spieltag der Südamerika-Quali hatte er bei der 0:3-Niederlage in Kolumbien 67 Minuten mitgewirkt. Venezuela liegt in der Tabelle auf dem vorletzten Platz (zehn Mannschaften). Brasilien ist Erster. Cordova wird Donnerstagabend in Bielefeld erwartet. Der 23-Jährige muss sich einem Corona-Test unterziehen. Mit einem Resultat wird im Laufe des Freitags gerechnet. Ist der Test negativ, steht der Stürmer für das Bundesliga-Spiel des DSC gegen den FC Bayern am Samstag zur Verfügung. Wie fit er nach der langen Reise ist, ist eine andere Frage.

Bessere Laune dürfte Joan Simun Edmundsson haben. Nach dem 2:0 der Färöer am Dienstagabend in der Nations League gegen Andorra liegen die Färinger in der Gruppe I von Liga D mit zehn Punkten aus vier Spielen auf dem ersten Platz vor Malta (5).