Bestätigt: Arminia vor leeren Rängen

Der Verein teilte mit: „Die erhöhten Corona-Inzidenzen in der Stadt Bielefeld wirken sich auch auf den Spielbetrieb der Bundesliga aus. So wird das DSC-Heimspiel gegen Bayern München nicht wie ursprünglich geplant mit 5.460 Personen stattfinden. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und auf Basis der geltenden Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW wird die Ausnahmegenehmigung für 20 Prozent der Gesamtkapazität an Zuschauern nicht erteilt. Der DSC prüft aktuell, ob zumindest 300 Zuschauer die Begegnung in der Schüco-Arena verfolgen dürfen und wird hierzu zeitnah noch einmal gesondert informieren. Alle Ticketinhaber, die mit ihrem erworbenen Ticket nun nicht mehr in die Schüco-Arena kommen können, erhalten selbstverständlich ihren Rückerstattungsanspruch. Zum Vergabeprozess des Heimspiels gegen Borussia Dortmund informiert der DSC Arminia in der nächsten Woche. Das nicht mehr nutzbare Bayern-Ticket wird kein Ausschlussfaktor sein.“