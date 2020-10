Klos spielt gegen seine „Helden“

„Ich freue mich grundsätzlich auf jeden, weil ich von jedem noch was lernen kann. Aber ehrlicherweise habe ich 2014, als wir mit Bielefeld gerade wieder in die 3. Liga abgestiegen waren, Mats Hummels (BVB) und Jerome Boateng (München) bei der WM richtig abgefeiert. Das waren meine Helden. Dass ich jetzt höchstwahrscheinlich gegen beide spielen darf und beide meine direkten Gegenspieler sein werden: Da hab ich schon Bock drauf“, sagte Klos in einem „Spox“-Interview.

Gegen Boateng und die Bayern tritt Klos mit Arminia an diesem Samstag (18.30 Uhr, Schüco-Arena) an, gegen Hummels und Dortmund am 31. Oktober (15.30).