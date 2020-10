Das Selbstvertrauen bei Ortega Moreno führt aber nie zu Arroganz. Der 28-Jährige reflektiert, er stellt sich nicht in den Mittelpunkt – außer wenn er muss. So stand der Keeper auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr, Schüco-Arena) gegen den FC Bayern München Rede und Antwort. Und dort zeigte der Armine natürlich großen Respekt vor den Bayern, demonstrierte zugleich aber das angesprochene Selbstvertrauen: „Natürlich ist es ein Qualitätsunterschied, aber wir haben auch eine gute Mannschaft zusammen. Wir sind ganz gut gestartet. Es ist nicht so, dass wir mit schlotternden Knien hier sitzen.“

Auf den DSC-Schlussmann wird in den 90 Minuten sicher viel Arbeit zukommen. Aber Ortega Moreno versichert, dass er sich auf ein Spiel gegen den Rekordmeister genauso vorbereite wie auf die vorherigen drei Bundesligaspiele auch. „Ich schaue mir mit Marco (Kostmann, Arminias Torwarttrainer, Anm. der Red.) Videosequenzen zu allen Gegnern an. Wie pressen sie, wird der Torwart angelaufen? Solche Dinge. Es bringt nicht viel, jetzt was anders zu machen. Da ist eine Routine wichtig“, erklärt Bielefelds Nummer eins.

Neuer ist „der beste Torwart der Welt“

Ortega Moreno lobt seine Vorderleute, dank derer er in den ersten drei Saisonspielen nicht allzu viel zu tun bekam. Zwei Gegentore hat Arminia Bielefeld erst kassiert. Nun brennt der Torhüter darauf, sich mehr auszeichnen zu können. Diese Gelegenheit werden ihm Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Co. sicher bieten. „Ich habe es in den ersten drei Spielen zeigen können, dass ich auch in der 1. Liga ganz gut aufgehoben bin. Aber ich brauche noch ein paar Spiele mehr. Ich gehe davon aus, dass ich mehr aufs Tor bekomme. In den letzten Spielen haben wir sehr gut verteidigt, die Jungs haben mir viel Arbeit abgenommen. Mein Ziel ist es, meinen Stempel aufzudrücken. Dass man sieht: Okay, der kann auch Bundesliga spielen“, sagt Ortega Moreno.

Im anderen Tor wird Nationaltorhüter Manuel Neuer (34) stehen. Für den Bielefelder ist sein Münchner Gegenüber „der beste Torwart der Welt. In den entscheidenden Momenten ist er immer da. Er ist der beste Torwart, weil er es schafft, einer sehr, sehr guten Mannschaft in den Momenten zu helfen und da zu sein, wo die Spielverläufe anders hätten sein können. Er hat eine riesige mentale Stärke, und natürlich dazu auch die Qualität, die er mitbringt. Das ist das Bewundernswerte an ihm, dass er eine große Ausstrahlung hat und sich auch nie beirren lässt.“ Falls sich auch Ortega Moreno am Samstag nicht beirren lässt, könnte es ein spannendes Spiel werden.