Arminias Trainer Uwe Neuhaus: „Mit der ersten Halbzeit sind wir nicht zufrieden, da waren wir zu brav. Die Qualität der Bayern war bekannt. Thomas Müller ist eine Augenweide, es macht richtig Spaß ihm zuzugucken. Wir wussten in der Halbzeit, dass wir nicht hoch gewinnen. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir nie die Köpfe hängen lassen. Wir können uns nicht gehen lassen. Der Charakter meiner Mannschaft ist absolut okay, das ist ein total positives Merkmal. Aber das wussten wir vorher. Die Bayern sind natürlich nicht der Verein, mit dem wir uns messen können. Wir wissen, dass wir uns mit anderen Mannschaften in der Tabelle um die Plätze streiten.“

Arminias Kapitän Fabian Klos: „Wir haben zu 80 Prozent unseren Plan umgesetzt, aber in der ersten Halbzeit hat uns ein bisschen der Mut gefehlt. Wir wollten tief stehen und es den Bayern schwer machen, aber es ist die beste Mannschaft der Welt. Ich war eben in der Kabine: Ein Sauerstoffzelt wäre gut. Wir haben alles rausgehauen, wir müssen uns für nichts schämen.“

Arminias Torwart Stefan Ortega Moreno: „Wir hatten zu Beginn zu viel Respekt. Unachtsamkeiten werden eben gnadenlos bestraft. Später haben die Bayern zwei Gänge zurück genommen. Wir werden unsere Lehren ziehen und es nächste Woche besser machen.“

Münchens Trainer Hansi Flick: „Wir waren teilweise etwas zu nachlässig, das hat mir nicht gefallen. Da müssen wir uns manchmal cleverer anstellen. Es war eine blöde Rote Karte, das muss man schon so sagen.

Münchens Doppeltorschütze Robert Lewandowski: „In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, das war wirklich Wahnsinn. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zu wenig gemacht. Schade, dass wir ein Tor kassiert haben.“

Münchens Torwart Manuel Neuer: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Kompliment an den Platzwart, der Rasen war sehr gut, da konnten wir unser Spiel aufziehen. Aber Arminia hat auch ihr Spiel versucht durchzuziehen, mein Gegenüber (Stefan Ortega Moreno) kann da ja sehr gut. Wir haben vier Tore erzielt, das spricht für unsere starke Offensive. Leider haben wir ein Tor kassiert.“