„Er hatte nichts von einem Profi“

Bielefeld (WB/dis). Wenn der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) auf Arminia Bielefeld trifft, dann ist das auch das Duell der früheren Vereine von Lorenz-Günther Köstner. Der 68-Jährige spielte einst für den DSC (1977 bis 1981) und arbeitete später viele Jahre als Trainer beim VfL in der zweiten und in der ersten Mannschaft.

Von Westfalen-Blatt