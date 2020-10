Arminia drohen weitere Geisterspiele

Zuvor hatte es Irritationen um die Auslegung der NRW-Coronaschutzverordnung gegeben. Arminia durfte am Samstag gegen Bayern München, wie berichtet, keine Fans ins Stadion lassen . Die Stadt Bielefeld hatte dies wegen einer Infektionsrate von 50 untersagt. Dagegen trugen aber Schalke, Köln und Mönchengladbach ihre Heimspiele vor jeweils 300 Zuschauern aus – obwohl die Infektionsraten in diesen drei Städten deutlich über 35 und zum Teil auch über 50 lagen.

Im Amateursport bleiben Zuschauer in NRW zugelassen

Die Zahl von 300 Zuschauern, aber neuerdings auch bis zu 1000 Fans im Freien bei Infektionsraten von 35 bis 50 oder bis zu 500 Zuschauer bei Werten über 50 sieht die Coronaschutzverordnung des Landes nur für regionale Ligen und Wettkämpfe vor, teilt das Ministerium mit. Die Regelung für „bundesweite Teamwettbewerbe“ sei eine spezielle Regelung, die auf einer Absprache zwischen Bund und Ländern basiere und bundesweit gelte. Dem widerspricht aber, dass nicht nur in NRW einzelne Kommunen bei Überschreiten der Marke von 35 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen die anderen Regelungen der Coronaschutzverordnung angewendet und 300 Fans zugelassen haben.

Verschiedene Regelungen in den Bundesländern

In anderen Bundesländern ist ebenfalls Landesrecht angewendet worden: So durfte etwa Hertha BSC Berlin am vergangenen Wochenende vor 5000 Zuschauern spielen, denen aber Gesänge verboten waren. Union Berlin soll sein Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag vor rund 4500 Fans austragen dürfen. Ein entsprechendes Hygienekonzept des Klubs ist vom zuständigen Gesundheitsamt im Stadtbezirk Treptow-Köpenick genehmigt worden. Auch hier unter der Auflage, dass Fangesänge und Sprechchöre zu unterlassen sind. Der FSV Mainz 05 soll nach zuletzt 250 Zuschauer dieses Mal angesichts des stärkeren Infektionsgeschehens noch 100 Fans ins Stadion lassen dürfen.

Kritik von Bielefelds Krisenstabsleiter an unterschiedlicher Behandlung

Alleine die sehr unterschiedlichen Regelungen in NRW, „die den bundesweiten Teamsport schlechter als alle anderen Sportveranstaltungen“ stellen, sei für viele Vereine und Fans nicht nachzuvollziehen, sagt Ingo Nürnberger, Corona-Krisenstabsleiter der Stadt Bielefeld: „Das kann die Akzeptanz der Regelungen insgesamt untergraben – zumindest bei den Fans des bundesweiten Teamsports.“ Nürnberger hatte zuletzt betont, dass ihm Spiele mit Fans bei Arminia wenig Sorgen bereiteten – dank des Corona-Schutzkonzepts des Vereins.µ