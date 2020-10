Bielefeld (WB/dis). Wolfsburgs Anhänger warten nach zwei torlosen Remis in dieser Fußball-Bundesligasaison noch auf das erste Heimtor ihres VfL. Arminia Bielefeld hätte gegen ein 0:0 in der Partie am Sonntag wohl erst einmal wenig einzuwenden.

Von Westfalen-Blatt