„Mit etwas mehr Mut“ in Wolfsburg auftreten

Bielefeld (dpa). Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld will nach zwei Niederlagen in Serie im Punktspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) wieder etwas Zählbares mitnehmen. „Wir wollen mit etwas mehr Mut auftreten als gegen den FC Bayern“, sagte Trainer Uwe Neuhaus am Freitag mit Blick auf das jüngste 1:4 gegen den Champions-League-Sieger.

Von Westfalen-Blatt