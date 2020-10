Bielefeld (WB/sba). Die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie sowie die am Mittwoch von der Bundesregierung und den Ländern beschlossenen Maßnahmen führen nun auch dazu, dass die Mitgliederversammlung des DSC Arminia Bielefeld am 3. Dezember nicht stattfinden kann.

Von Westfalen-Blatt