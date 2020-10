„Wir müssen positiv bleiben“

Arminias Mittelfeldspieler Marcel Hartel: „Natürlich hat Dortmund viel Klasse, das weiß jeder. Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, alles in allem war es ganz okay. Es ist natürlich bitter, dass wir durch einen Standard in Rückstand geraten. Danach ist es sehr schwer, gegen Dortmund zurück zu kommen. Wir können mitnehmen, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir haben mal in der ersten Halbzeit kein Tor kassiert. Wir müssen weiter hart arbeiten.“

Arminias Mittelfeldspieler Manuel Prietl: „Die erste Halbzeit haben wir es recht ordentlich verteidigt. Wir wollten so lange wie es geht die Null halten. Borussia ist ein Topklub in Europa, das haben wir spätestens in der zweiten Halbzeit gemerkt. Da braucht es über 90 Minuten Konzentration. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben. Es wird Spiele geben, wo wir wieder was holen. Standardtore sind immer vermeidbar, das müssen wir uns angucken. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Bundesliga ist was anderes als 2. Liga. Wir müssen Erfahrungen machen, wir müssen lernen. Nächste Woche ist es ein komplett anderes Spiel bei Union Berlin, da wollen wir was mitnehmen.“

Arminias Abwehrspieler Joakim Nilsson: „Es ist immer hart, zu verlieren. Dortmund ist eines der besten Teams der Welt. Wir haben es in einem neuen System probiert, die erste Halbzeit war okay. Wenn wir den Ball haben, müssen wir mutiger sein. Es gab zu viele technische Fehler, die zu Ballverlusten geführt haben. Bei den Gegentoren waren wir nicht zu 100 Prozent konzentriert. Wir bleiben so positiv wie es geht. Wir analysieren das Spiel, im Ballbesitz müssen wir mutiger sein. Wir wissen, dass wir im Spiel mit dem Ball besser sind, als wir es heute gezeigt haben.“

Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney: „Es war schwer, aber wir haben es super gemacht. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben sicher gewonnen. Natürlich ist Mats (Hummels) sehr, sehr wichtig für uns. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Wir haben von zehn Spielen sieben Mal zu Null gespielt. Das ist sehr wichtig.“

BVB-Profi Julian Brandt: „Ich bin insgesamt zufrieden, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Ab und zu ist es von uns etwas Rohkost gegen Mannschaften, die tief stehen. Es war ein wichtiger Sieg für uns. In der Bundesliga ist es sehr knapp.“