Bielefeld -

Obwohl sie gesund waren, durften die Offensivspieler Sergio Cordova und Joan Simun Edmundsson am vergangenen Wochenende nicht mit zum Auswärtsspiel des DSC Arminia nach Leipzig fahren. Ob die beiden Aussortierten am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 wieder zum Kader zählen, ließ DSC-Trainer Uwe Neuhaus am Donnerstag offen.