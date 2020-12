Er halte dieses Ansinnen einiger Clubs für „sehr berechtigt“, sagte der 54-Jährige, der Mitglied der Taskforce der Deutschen Fußball Liga (DEL) zur Zukunft des Profifußballs ist, dem „Reutlinger General-Anzeiger“ (Freitag): „Mir fällt in Zeiten der Pandemie auf, dass bei einigen, die zu Beginn der Krise mehr Solidarität und Demut bei den Clubs gefordert haben, nicht mehr allzu viel davon übrig geblieben ist“. Die vier Erstligisten FSV Mainz 05, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld und FC Augsburg hatten sich unter anderem für einen neuen Verteilerschlüssel bei der künftigen Verteilung der TV-Gelder ausgesprochen. Das wirtschaftliche Ungleichgewicht in der Bundesliga sorgt schon lange für Unmut und ist auch ein Thema in der DFL-Taskforce.